21 يوليو آخر موعد للترشح لبرنامج «سفينة شباب العالم»

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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حددت المؤسسة الاتحادية للشباب 21 يوليو الجاري آخر موعد، لتسجيل الشباب الراغبين لتمثيل الإمارات في برنامج «سفينة شباب العالم» بدورته الـ 35.

والذي سيعقد في شهر يناير 2024 باليابان، فيما يأتي ذلك ضمن المبادرات العالمية لشباب الإمارات، بينما سيبدأ البرنامج افتراضياً لمدة شهرين من نوفمبر إلى ديسمبر، وحضورياً من نهاية يناير إلى نهاية فبراير.

تطوير مهارات

ويهدف برنامج سفينة شباب العالم إلى تطوير مهارات التواصل بين الشباب المشاركين في إطار ثقافي تفاعلي، وتعبير الشباب عن ثقافة وحضارة المجتمعات، التي ينتمون إليها، فضلاً عن صقل المهارات القيادية والإدارية، للمساهمة في تكوين الشباب والارتقاء بقدراتهم، من أجل تحقيق جودة نوعية لمجتمعاتهم في إطار فكر عالمي.

ويشترط للمشاركة في هذا البرنامج أن يكون الشاب من مواطني الإمارات، وأن يتراوح عمره بين 18 ــ 35 عاماً.

بالإضافة إلى القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة، وتقديم عرض تعريفي حول القيم الإماراتية وتجربة الدولة الريادية وتنافسيتها العالمية، وصولاً إلى امتلاك مهارة التعامل مع الجمهور، والتواصل وبناء الجسور مع شعوب العالم.

فرصة مثالية

ويوفر هذا التجمع الشبابي العالمي فرصة ومنصة مثالية، تسهم في إثراء معارفهم، وزيادة اطلاعهم على ثقافات متعددة ومختلفة، وتمكنهم من نقل صورة مشرقة عن واقعهم وتاريخ دولتهم، والقيم الإنسانية السامية الراسخة في مجتمعهم.

كما تعد المشاركة في هذه الرحلة ترجمة لرؤية المؤسسة الاتحادية للشباب وأهدافها الاستراتيجية، التي تسعى من خلالها إلى الاستفادة من جميع الفرص والبرامج، بهدف تمكين الشباب، وصقل مهاراتهم، وتطوير قدراتهم القيادية، ليكونوا قادة المستقبل، بما يوفره هذا التجمع من بيئة تسهم في توطيد علاقاتهم وصداقاتهم، وتشجيعهم على التعاون، من خلال مشاركتهم في أنشطة تدعم التبادل الثقافي والتجارب.

دور فاعل

من جهتها تستهدف المبادرة العالمية لشباب الإمارات إلى تفعيل دور الشباب عالمياً في تحقيق الريادة وتعزيز سمعة ومكانة الدولة، من خلال شبابها وتعزيز الروابط بينهم وبين نظرائهم شباب العالم.

كما تهدف إلى دعم مشاركة شباب الإمارات في مختلف الفعاليات الدولية والمهام والبعثات الرسمية في الخارج، إضافة إلى التعريف بتجربة الدولة واستراتيجيتها في تمكين شبابها، وذلك من خلال إطلاق رسائل إيجابية حول ريادتهم، وقيمهم، ومكارم أخلاقهم وإنجازاتهم.

وتتضمن برامج المبادرة تدريب شباب الإمارات في كبرى الشركات العالمية لاكتساب الخبرة وإعداد جيل مطلع على أهم القطاعات عالمياً، بجانب عقد ملتقيات لشباب الإمارات حول العالم للاطلاع على التوجهات العالمية، وأفضل الممارسات ودور الشباب في مجال تنافسية الإمارات عالمياً، إضافة إلى تنظيم برامج وفعاليات مشتركة مع شباب العالم للتبادل الثقافي والعلمي والتعريف بالقيم والثقافة الإماراتية.

تجربة تنموية

وتشمل المبادرة استضافة الوفود الشبابية من أنحاء العالم لعرض تجربة الدولة التنموية الشاملة، وتمكين الشباب.

إضافة إلى احتفاء شباب الإمارات بالمناسبات العالمية، ومشاركة نظرائهم في احتفالاتهم وإنجازاتهم الوطنية، بجانب المشاركة في المحافل العالمية والمهمات الرسمية، لتسليط الضوء على إنجازاتهم وهويتهم وإمكاناتهم، بشأن مختلف المواضيع، فضلاً عن استعراض تجربة الدولة في بناء الإنسان.

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