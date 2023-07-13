سلطان الجابر: COP28 منصة للعمل من أجل المناخ والصحة

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلنت مجموعة «بيورهيلث» التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040 لتصبح أول شركة رعاية صحية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا تتعهد بتحقيق هذا الإنجاز بما يتماشى مع «مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم» «SBTi».

وتتعهد المجموعة، من خلال الخطوة غير المسبوقة على صعيد القطاع الصحي في المنطقة، ببلوغ الحياد المناخي قبل عشر سنوات من الموعد النهائي المقرر لوصول العالم إلى صافي انبعاثات صفرية في إطار اتفاقية باريس المتمثلة لإبقاء ارتفاع حرارة الكوكب عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وتم الإعلان عن هذا التعهد بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف «COP28» ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وجاء إعلان «بيورهيلث» عن التزاماتها المناخية الجديدة خلال فعالية «استدامة الكوكب» التي أُقيمت في أبوظبي بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومنصور المنصوري عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، إلى جانب مسؤولين من القطاع الحكومي.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»: «يمثل تغيّر المناخ تحدياً لصحة الأفراد والمجتمعات والكوكب ويدفع نحو 100 مليون إنسان إلى خانة الفقر كل عام ويتطلب تضافر الجهود العالمية المشتركة لاتخاذ إجراءات فاعلة ومؤثرة، وهذا ما تسعى إليه دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة.

أهداف

من جانبها أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، أهمية تحقيق أهداف الاستدامة كوسيلة حيوية لحماية البيئة وضمان صحة واستدامة المجتمعات البشرية.

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