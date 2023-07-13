«بيئة أبوظبي» تستهدف إعادة تدوير 20 مليون قنينة بلاستيكية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حددت هيئة البيئة- أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الرئيسيين، هدفاً طموحاً يتمثل في جمع 20 مليون عبوة بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة سنوياً سيتم إعادة تدويرها.

وذلك من خلال تركيب 70 آلة لاسترداد القناني، و26 حاوية ذكية في المناطق، التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور في إمارة أبوظبي مثل الكورنيش، ومطار أبوظبي، والمراكز الرياضية، ومراكز التسوق، فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية.

تأتي مبادرة استرداد القناني في إطار الحملة المجتمعية، التي أطلقتها هيئة البيئة- أبوظبي «معاً نحو الصفر»، ضمن سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي تم الإعلان عنها في عام 2020.

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