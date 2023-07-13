«الوطنية للانتخابات» تصدر قائمة بـ 24 عبارة ومصطلحاً

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

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أصدرت «اللجنة الوطنية للانتخابات» قائمة تضم أهم العبارات والمصطلحات القانونية التي يتوجب على كل أفراد المجتمع معرفتها والإحاطة بمفاهيمها، التي سيكون لها دور مهم وكبير في تعزيز ثقافة المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

ولفتت إلى أن القرار رقم 25 لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تضمن 24 كلمة وعبارة قانونية، راعت اللجنة عند صياغتها توضيحها بقرائن تبين لجميع فئات الجمهور ماهية تلك العبارات وما تمثله من حقوق والتزامات تستلزم مراعاتها والتقيد بها.

ونوهت إلى ضرورة تعرف جميع المعنيين بالعملية الانتخابية سواء أكانوا من الفئة الراغبة في خوض غمار السباق الانتخابي، أم الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية، بتلك الكلمات والعبارات، نظراً لأن الشهور الثلاثة الحالية، ستشهد بث العديد من رسائل التوعية والتثقيف والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالجدول الزمني للانتخابات.

والتي ستتضمن على العديد من تلك العبارات. وبحسب بعض العبارات والمصطلحات الواردة، فإن عملية التصويت تقتصر على:

فئة «الناخبين»: هم كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها.

المرشح: الناخب الذي يُقبل طلب ترشحه لعضوية المجلس، ويرد اسمه ضمن قوائم المرشحين النهائية.

مركز الانتخاب: المكان الذي تحدده اللجنة الوطنية لإدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات سواء داخل الدولة أم خارجها.

الانتخابات التكميليـة: تجرى عند زيادة عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات - بشكل متساو - على عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة.

اللجنة الفرعية: أي لجنة تُشكلها اللجنة الوطنية للمساهمة في تنفيذ العملية الانتخابية بكل جوانبها.

لجنة الفرز: تُشكل برئاسة رئيس اللجنة الوطنية، وعضوية عدد من أعضاء اللجنة الوطنية وأي ممن يُرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص.

لجنة الطعون: هي اللجنة المنوط بها نظر كل الطعون الانتخابية، وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية.

لجنة مركز الانتخاب: هي اللجنة المنوط بها إدارة مركز الانتخاب، وتُشكل من رئيس يعاونه نائب أو أكثر، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة ممن يُرى الاستعانة بهم.

لجنة الأنظمة الذكية: هي اللجنة المنوط بها إدارة وتشغيل ومراقبة جميع البرامج والتطبيقات الرقمية الخاصة بكل جوانب العملية الانتخابية؛ وبما يضمن استمراريتها في جميع مراحلها.

الأدلة الانتخابية: هي مجموعة التعليمات الإجرائية والتنفيذية التي تصدرها اللجنة الوطنية عند تنفيذ أي من مراحل العملية الانتخابية.

اللجنة الطبية العليا: هي اللجنة الطبية المشكلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ووفقاً للمصطلحات هناك:

نظام التصويت عن بُعد: هو نظام التصويت الذكي الذي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية.

نظام التصويت الإلكتروني: يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة.

نظام التصويت الهجين: تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد ونظام التصويت الإلكتروني.

التصويت المبكر: فتح باب التصويت أمام جميع الناخبين قبل يوم الانتخاب الرئيس، وذلك خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة الوطنية ووفق نظام التصويت الهجين.

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