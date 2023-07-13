انطلاق ملتقى أبوظبي الأسري ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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تنظم مؤسسة التنمية الأسرية، ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023 في جزيرة الحديريات بأبوظبي من 8 إلى 15 ديسمبر المقبل تحت شعار «أسرة متماسكة ومجتمع مستدام»، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

ونظمت مؤسسة التنمية الأسرية ورشة عصف ذهني، استعرضت خلالها دليل ملتقى أبوظبي الأسري الرابع الذي ينضوي تحت مظلة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي بهدف تبادل الأفكار والمقترحات مع الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الداعمين والشركاء الإعلاميين.

فعاليات

كما تم الإعلان عن إقامة سلسلة متميزة من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة والتي تستهدف جميع فئات الأسرة، وتناولت الورشة الخطة التنفيذية للملتقى وآلية التسجيل الإلكتروني للدخول والمشاركة في فعالياته حيث ستكون الفعاليات متاحة حصرياً للأشخاص المسجلين الحاملين سواراً أو رمز الاستجابة السريعة «QR code» على هواتفهم المحمولة.

وقالت عوشة السويدي مديرة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي إن الملتقى يهدف إلى تعزيز الذكاء المجتمعي، لتمكين الأسرة من تنمية قدراتها والتكيف الإيجابي مع متغيرات المستقبل مع الحفاظ على استقرارها وهويتها الوطنية، وتفعيل دور الطفل في المجتمع وتنمية مهاراته وتطويرها.

محطات

وأضافت إن الملتقى يتضمن محطات رئيسية منها، محطة الأسرة المستدامة، وتهدف لتعريف الأسرة بخطط التنمية الاجتماعية في المرحلة القادمة، مع التركيز على الخدمات الذكية والرقمية؛ ومحطة الأسرة وريادة الأعمال المستقبلية، وتركز على ريادة الأعمال المستقبلية المستدامة كأحد دعائم الاقتصاد الوطني؛ ومحطة أطفال المستقبل.

واستعرضت ليلى عبدالله موسى أخصائي إعلامي ورئيس فريق الإعلام في برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، الخطة الإعلامية والترويجية لملتقى أبوظبي الأسري، بهدف تعزيز الوعي بأهمية إقامة مثل هذه الملتقيات في الإمارة، وتحفيز التواصل والتفاعل، وتشجيع المشاركة الفاعلة للأفراد.

وأوضحت لميس القحطاني أخصائي تطبيقات ورئيس فريق تقنية المعلومات للبرنامج، آلية التسجيل الإلكتروني في الملتقى، وتم تجهيز قنوات خاصة لعملية التسجيل، لاستقبال أعداد كبيرة من الجمهور بمختلف الأعمار.

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