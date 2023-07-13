تكريم الفائزات في مسابقتي البحث العلمي بالكويت

المصدر: دبي ـ البيان

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كرَّمت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الطالبات والمعلمات الفائزات في مسابقتي مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي بدولة الكويت الشقيقة.

وحصدت الطالبتان عائشة خالد يوسف المغني وموزة علي عبدالله اليماحي في مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية، المركز الأول عن مشروعهما «سولر سكانر» الحائز على براءة اختراع، وهو عبارة عن نظام لتنظيف الألواح الشمسية عبر تقنية إنترنت الأشياء، والذي يسهم في توفير الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة.

وفازت المعلمتان عائشة عبدالرحمن الزرعوني بجائزة أفضل بحث وتطوير، والمعلمة مروة خميس اليماحي بجائزة أفضل ابتكار متميز على مستوى الشرق الأوسط في مسابقة MEWIIN.

وأكدت معالي سارة الأميري، أن الإمارات أصبحت قادرة على تنشئة مبدعين في مختلف المجالات، بفضل فكر ورؤية القيادة الرشيدة التي تولي قطاع التعليم الوطني أهمية كبيرة، ووفرت كل الدعم لتصبح المدارس الحكومية بيئة محفزة على الابتكار والبحث والاستكشاف العلمي، لافتة إلى الرعاية العلمية التي يحظى بها الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

وأشادت معاليها بالإنجاز المتميز الذي حققته الطالبات المشاركات في مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية، والذي يعكس جهود المؤسسة في دعم وتنمية مهارات الطلبة في مختلف المجالات العلمية.

وهنأت معاليها الطالبتين «عائشة وموزة» الفائزتين بالمركز الأول، والطالبات شما خلفان علي الكندي وشمسة علي عبيد سعيد النقبي وشيخة أحمد راشد خلف الزعابي، اللاتي حققن نتائج متقدمة خلال المسابقة. كما هنأت المعلمتين عائشة الزرعوني ومروة اليماحي على إحرازهما جائزتين في الابتكار والبحث العلمي على مستوى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنهما من الكوادر المتميزة في الميدان التربوي .

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