10 عمليات قسطرة قلب بتقنية جديدة في مستشفى القاسمي

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أجرى مستشفى القاسمي بالشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، 10 عمليات جراحية ناجحة، باستخدام جهاز ماكوتو أنفراريدكس، منذ إدخاله إلى المستشفى في يناير الماضي 2023.

وأكد الدكتور عارف النورياني، مدير مستشفى القاسمي بالشارقة أن الجهاز يعمل على تقييم التصلبات التاجية من ناحية كمية الدهون وتأثيرها، مشيراً إلى أن إجراء العملية الجراحية للقسطرة يتكلف 8 آلاف درهم، ويستغرق وقتاً يتراوح بين 60 دقيقة إلى ساعتين، كما يمكن للمريض مغادرة المستشفى في غضون 24 ساعة.

وبيّن النورياني أن العديد من الأمراض تسهم في الإصابة بتصلب الشرايين، منها داء السكري،والضغط العالي وارتفاع الكوليسترول، والتدخين والعوامل الوراثية، مؤكداً أن هذا المرض قابل للعلاج بالوقاية والأدوية والعمليات الجراحية.

تقييم وتشخيص

وأفاد مدير عام المستشفى أن الاكتشاف المبكر مهم جداً لتفادي النوبات القلبية، وإنقاذ الحياة، موضحاً أن القسطرة القلبية، وجراحة القلب المفتوح، والعقاقير الطبية تعتبر من أبرز أنواع العلاجات.

وحول ميزات «ماكوتو- انفراريدكس» أوضح النورياني أن الجهاز يستند في عمله إلى تقنيتين مختلفتين، تتبنيان المسح الضوئي، والموجات الصوتية لتشخيص التصلبات التاجية في القلب، وتمكنان من تقييم وتشخيص تصلب النواة الدهنية في الشرايين التاجية، وتتيحان له التنبؤ بالإصابات والأزمات القلبية بشكل مبكر.

وأفاد النورياني بأن الجهاز حاصل على اعتماد منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، ويعد الوحيد من نوعه، الذي يتيح تقنيتي المسح الضوئي والموجات الصوتية في آن.

مكانة رائدة

وأضاف الدكتور النورياني أن المستشفى يحظى بمكانة رائدة في علاجات القسطرة والقلب، نظراً لحداثة الأجهزة الطبية، ما يسهم في علاج أمراض القلب بشكل أكثر دقة وسرعة، مرجعاً ذلك إلى الدعم، الذي توفره مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لجميع منشآتها المنضوية تحت مظلتها.

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