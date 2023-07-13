تفاهم بين «وطني الإمارات» و«برجيل للجراحة»

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت مؤسسة وطني الإمارات مذكرة تفاهم مع مستشفى برجيل للجراحة المتطورة في دبي، لتوفير الدعم الصحي لموظفي المؤسسة وعائلاتهم، بما يوفره «برجيل» من حسوم ومزايا في هذا المجال.

وقع المذكرة كل من ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي للمؤسسة، وبرونو دسوزا، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي والإمارات الشمالية لبرجيل القابضة.

وبموجب المذكرة، سيتم التنسيق بين الطرفين لتقديم حملات توعية صحية من قبل المستشفى، تسهم في تعزيز الوعي الصحي المجتمعي.

وقال الفلاسي: ننظر بثقة حيال انعكاسات شراكتنا على الصُعُد المؤسسية والصحية والتنموية، ودورها في تعزيز الرعاية الصحية لأعضاء فريق عمل المؤسسة كافة، بفضل الإمكانات المتميزة والخبرات الرائدة لمستشفى برجيل ضمن طيفٍ واسع من التخصصات الطبية.

من جانبه قال دسوزا: نتطلع لإسهام هذه الاتفاقية في دعم المنظومة الصحية وتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين.

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