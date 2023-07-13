«الاتحادية للموارد البشرية» تعيد هندسة «بياناتي»

المصدر: دبي ـ وام

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انتهت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من إعادة هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية، والتي اعتمدها مجلس الوزراء، مؤخراً، ودخلت حيز التنفيذ مطلع يوليو الجاري.

واستعرض فريق عمل الهيئة خلال ورشة تدريبية عقدت في قاعة المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات أبرز التعديلات التي أجرتها الهيئة على نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المرتبطة بها، حتى تتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية.

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