إطلاق الموقع الإلكتروني لـ«إسلامية دبي» بحلة جديدة

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، صباح أمس، الموقع الإلكتروني الجديد للدائرة في حلة جديدة، مع مراعاة تطبيق معايير 7 نجوم في تطوير المواقع الإلكترونية.

جاء ذلك خلال احتفال الدائرة بإطلاق الموقع في مقرها الرئيس بالممزر بحضور الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وكل من بطي عبدالله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي.

ومحمد علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، والدكتورة حمدة أحمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية (بالإنابة)، وعدد من القيادات والمديرين والمستشارين على مستوى الدائرة.

وقال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: إن حكومة دبي تعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ أسس السعادة في المجتمع، حيث رسخت الدولة نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي، محوره تحقيق سعادة الإنسان.

وأفادت شيخة سلطان المري مدير إدارة الاتصال والتسويق راعي مشروع إطلاق الموقع الإلكتروني بأن أهم ما يميز الموقع الجديد مراعاة تطبيق معايير 7 نجوم في تطوير المواقع الإلكترونية، وتطبيق معايير الويب العالمية W3C، والاهتمام بمعايير أصحاب الهمم، لتسهيل تجربة المتعامل (المستخدم) للموقع.

80

أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أنها طبعت 80 ألف نسخة من التقويم الهجري للعام الجديد 1445هـ، وهي معدة للتوزيع خلال الأيام المقبلة حسب خطة معتمدة.

وأشار الدكتور علي حسن المرزوقي مدير إدارة البحوث بقطاع الشؤون الإسلامية إلى أن بداية طباعة التقويم الهجري كانت بأمر كريم من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، ثم توالت طباعة التقويم منذ ذلك الوقت، وأصبحت نهجاً متبعاً.

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