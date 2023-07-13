محمد الشرقي: الأعراس الجماعية تعزز قيم التكافل المجتمعي

المصدر: الفجيرة - البيان

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللجنة المنظمة للعرس الجماعي بالفجيرة، برئاسة عبيد راشد اليماحي.

واطلع سموه على تجهيزات اللجنة، وخطة عملها في التحضير للعرس الجماعي الـ25، الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم ورعاية سمو ولي عهد الفجيرة في نوفمبر العام الجاري، بمشاركة واسعة من شباب إمارة الفجيرة المقبلين على الزواج.

قيم

ووجه سموه بدعوة الشباب إلى المشاركة والتسجيل في المناسبة، مشيراً سموه إلى دور الأعراس الجماعية في تعزيز قيم التكافل المجتمعي، وتقديم الدعم لأفراد المجتمع لبناء أسر متماسكة، تحظى بحياة كريمة وروابط اجتماعية مستقرة.

وتقدم أعضاء لجنة العرس الجماعي بالفجيرة بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم واهتمام سموه بالمناسبة السنوية، ما يشكل حافزاً للشباب على المشاركة فيها، وتحقيق أهدافها.

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