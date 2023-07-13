«دبي الخيرية» تسدد إيجارات سكن 225 حالة

المصدر: (دبي - رامي عايش)

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أعلنت جمعية دبي الخيرية أمس عن إجمالي مساعداتها السكنية للمستحقين خلال النصف الأول من العام، كاشفة عن سدادها 882 ألف درهم عن 225 حالة فقدت القدرة على الإيفاء بالتزاماتها الإيجارية وتسديد المبالغ السكنية المترتبة عليها، وتعزيز مقومات الاستقرار الأسري والمجتمعي.

كما سددت الجمعية خلال الفترة عينها 13 فاتورة كهرباء لـ 13 حالة بقيمة إجمالية بلغت 102 ألف درهم، إضافة إلى إجراء صيانة منزل لأحد المستحقين بإجمالي 40 ألف درهم، ومساعدة إحدى الحالات بتقديم 17658 درهماً ترتبت عليها لإحدى محاكم الدولة. وتندرج هذه المساعدات ضمن مشاريع دبي الخيرية الأصيلة وحرصها التام على مساعدة الأسر المحتاجة المتعثرة في سداد الإيجارات والمهددة بالطرد.

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، إن مشروع «المساعدات السكنية» وتلك المتعلقة بها، يهدف في المقام الأول إلى التخفيف من الأعباء والالتزامات المالية للأسر المتعففة والأرامل والمطلقات وكبار السن وسداد الإيجارات المتأخرة عنهم، إضافة إلى كشف كربتهم.

وأكد السويدي أن المشاريع التي وضعتها دبي الخيرية ضمن مستهدفاتها وبرامجها الدائمة، تسهم في إدخال البسمة والسرور إلى قلوب المستحقين.

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