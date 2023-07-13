سفير الإمارات يلتقي وزير الدفاع الكويتي

المصدر: (الكويت - وام)

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التقى الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، مع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت.

حيث استعرضا العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحثا سبل تعزيز وتنمية التعاون.

وسلم النيادي، خلال اللقاء، لوزير الدفاع الكويتي دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لحضور فعاليات النسخة الـ18 من معرض دبي للطيران 2023.

رافق النيادي العقيد الركن محمد المهيري، الملحق العسكري لبعثة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت. من جانبه، أشاد الشيخ أحمد الفهد الصباح بعمق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وعبر عن عميق شكره للدعوة الكريمة لحضور معرض الطيران.

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