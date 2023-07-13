عمار النعيمي: حكومة عجمان تؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية في تصميم المشاريع

المصدر: عجمان - وام

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اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على تفاصيل مشروع «قلب عجمان» ومراحله، الذي تعتزم الإمارة تنفيذه ضمن خططها الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية.

حيث استمع سموه إلى شرح واف من فريق العمل على التصور العام للمشروع وخطته ومراحل تنفيذه، والتي شارك في وضعها أفراد من المجتمع المحلي وعدد من طلاب الجامعات والكادر التعليمي والقطاع الخاص.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن حكومة عجمان تؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية في تصميم المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تعزز جودة الحياة في الإمارة، ومن هذا المنطلق حرصنا على أن يساهم مختلف أطياف المجتمع في وضع التصور العام للمشروع المبني على آراء المجتمع وأفكارهم وتطلعاتهم.

وأكد سموه أن أفضل مدن العالم اليوم تتميز بوجود قلب حيوي جاذب للناس يوفر بيئة مناسبة لممارسة الحياة المجتمعية وفرصة لأصحاب الأعمال والمشاريع.

حيث سيعمل المشروع وفق التوجهات الاستراتيجية لإمارة عجمان، ومن أجل تحقيق الجهود المشتركة بين المجتمع والحكومة، إلى رفع مستوى جودة الحياة والمساهمة الفاعلة في ازدهار وتطوير الإمارة بمشاريع خضراء ومستدامة والحفاظ على هويتها ومكتسباتها وسعادة مجتمعها، وسيجسد المشروع مبادئ الترابط والتكامل القائم في الإمارة بين العمل الحكومي والقطاع الخاص والمشاركة المجتمعية.

ويهدف مشروع قلب عجمان إلى إحداث تحول في نمط وأسلوب الحياة المجتمعي في الإمارة من خلال إيجاد وجهة حيوية متكاملة بالمرافق والبنية التحتية وفق أفضل المعايير والمواصفات لتكون مركزاً جاذباً للمواطنين والمقيمين يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم، ومحفزاً للمستثمرين والمطورين وداعماً لرواد الأعمال والمبتكرين.

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