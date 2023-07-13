شرطة دبي تستقبل وفد مجلس الإمارات للإعلام

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وكان في استقباله اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور أحمد المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة.

والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بالنيابة، والعميد محمد راشد، مدير إدارة المراسم والتشريفات، والعقيد أحمد المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات بالنيابة، ومنال إبراهيم، مدير إدارة الإعلام الأمني، وعدد من كبار الضباط.

وأكد اللواء أحمد رفيع، أن القيادة العامة لشرطة دبي، تعمل على توطيد التعاون والتواصل الفعال مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، بهدف تبادل الخبرات والممارسات والتجارب وتحقيق الأهداف المشتركة.

من جهته، أكد محمد الشحي حرص مجلس الإمارات للإعلام على بناء شراكات مع مختلف المؤسسات المحلية لتحقيق رؤية المجلس وأهدافه الاستراتيجية الرامية لتطوير وتنظيم قطاع الإعلام في الدولة.

وأشاد الأمين العام للمجلس، بجهود إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي والإنجازات المتواصلة التي تحققها في توعية الجمهور، وبناء جسور التعاون مع المجتمع، من خلال توظيف أحدث الأدوات الاتصالية لتعزيز الوعي الأمني بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويرسخ أمن المجتمع واستقراره.

جولة

واصطحب اللواء رفيع، محمد الشحي والوفد المرافق، في جولة إلى مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، اطلع خلالها على أبرز التجهيزات والإضافات الحديثة فيه، بالإضافة إلى مشاهدة فيلم يوضح سرعة استجابة شرطة دبي لأحد البلاغات بسرعة قياسية.

كما اطلع الشحي والوفد الزائر على دور إدارة الإعلام الأمني في الشرطة، في نشر الأخبار المتعلقة بالعمل الشرطي وآليات التوثيق والإذاعة والتلفاز والنشر الصحافي والتصوير والتنسيق الإعلامي، وكيفية إدارة المحتوى الإعلامي، ورصد الأخبار الأمنية محلياً وعالمياً، وإعداد الإحصائيات.

وزار الوفد أيضاً، مركز الاتصال «901»، واستمع إلى شرح عن الخدمات، التي يقدمها للحالات غير الطارئة، والرد على استفسارات المتعاملين.

كما زار الضيف، مبنى مجالس المبادرات الحكومية في الشرطة، وتعرف على مجالس الشرطة دبي واختصاصاتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز