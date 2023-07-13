إطلاق «بكالوريوس الجنسية والإقامة»

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلةً بأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، عن فتح باب التسجيل في بكالوريوس الجنسية والإقامة والمنافذ اعتباراً من 10 يوليو الجاري وحتى العشرين من الشهر ذاته لمنتسبي الهيئة وأبنائهم ولموظفي الشركاء الاستراتيجيين في كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة وإدارات الدفاع المدني.

ونوهت الهيئة بأهمية المبادرة في التسجيل خلال الفترة المحددة، فيما أكدت ضرورة استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة كالحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل الدولة أو خارجها في ضوء اعتمادها من وزارة التربية والتعليم بما لا يتجاوز 5 سنوات عند تاريخ التسجيل في البرنامج وبمعدل لا يقل عن 70 % في المسار العام و65% في المسار المتقدم و60% في مسار النخبة، في حين يتعيّن تقديم شهادة النجاح في اختبار الإمارات القياسي (EMSAT) بما لا يقل عن 1100 في اللغة الإنجليزية، أو ما يعادل ذلك من اختبارات معترف بها من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

ودعت الهيئة الفئات المستهدفة من التسجيل التقدم بإرسال المتطلبات والأوراق الثبوتية إلكترونيّاً عبر البريد student.services@icp.gov.ae مع مراعاة إرفاق صورة عن شهادة الثانوية ونتيجة اختبار اللغة الإنجليزية وصورة عن كل من جواز السفر وبطاقة الهوية وخلاصة القيد وشهادة الميلاد والصورة الشخصية إلى جانب خطاب من جهة العمل وتعبئة النموذج المتاح عبر موقع الهيئة. (أبوظبي ـ وام)

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