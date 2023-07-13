حكومة عجمان تعلن تفاصيل «صيفنا سعادة»

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت حكومة عجمان عن تفاصيل البرنامج الصيفي للعام الـ4 على التوالي الذي يبدأ من 17 الشهر الحالي ويستمر حتى 17 أغسطس المقبل تحت شعار «صيفنا سعادة».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في «مركز عجمان اكس»، بحضور أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبرنامج الصيفي ونائبه علي الشامسي وراشد الغملاسي ممثل وزارة تنمية المجتمع وعبدالعزيز عبدالله المشرف العام على البرنامج.

وقال أحمد الرئيسي إن رعاية القيادة الرشيدة للفعاليات تمثل أساس النجاح والدافع لجميع أعضاء فريق العمل، وإن النسخة الرابعة تشهد فعاليات جديدة في بعض المراكز الصيفية، مثل المركز الخاص بالفتيات للفئة العمرية من 12 إلى 16 سنة، وكذلك مركز الشباب من 12 إلى 16 سنة، وبعض البرامج التي تقام في مركز مصفوت وهي فعاليات ترفيهية ورياضية.

وقدم عبدالعزيز عبدالله المشرف العام، شرحاً للفعاليات بعد استعراض «فيلم خاص» عن النسخ الماضية، حيث يشتمل البرنامج على 4 محاور أساسية وهي البرامج المجتمعية، والبرامج الرياضية، والبرامج التطويرية، والمراكز الصيفية اليومية، مشيراً إلى إعداد 8 فعاليات للبرامج المجتمعية بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع و5 فعاليات في البرامج الرياضية.

ولفت إلى أن عدد الفعاليات يصل إلى 28 فعالية في البرامج التطويرية .

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