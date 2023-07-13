«إقامة دبي».. ريادة مجتمعية في دعم ورعاية مشاريع الشباب

المصدر: دبي - وام

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يحظى الشباب في دولة الإمارات برعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة، فيما لم تدّخر المؤسسات والهيئات الرسمية جهداً في دعم كافة المجالات الخاصة بجيل الشباب.

وتبرز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، كإحدى الجهات التي وضعت دعم طموحات هذه الفئة كأولوية ضمن العديد من الأولويات الأخرى، التي لا تقل أهمية وترتبط بصلة وثيقة مع مجالات تعزيز واقع الشباب المواطن.

كما تبرز جهود إقامة دبي جلية من خلال العديد من المبادرات المخصصة للشباب، فضلاً عن جهودها في إرساء بيئة داعمة لطموحاتهم، تزخر بالبرامج التدريبية النوعية وورش العمل الهادفة إلى صقل مهاراتهم، وتطوير قدراتهم كرواد أعمال.

دعم خاص

وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن الإدارة العامة تولي فئة الشباب اهتماماً ودعماً خاصّين من خلال ما توفره من برامج تدريبية، ومبادرات تحفيزية لدعم طموحاتهم ومشاريعهم، وتشجيعهم على خوض مختلف المجالات لتحقيق طموحاتهم.

وقال الفريق المري إن إقامة دبي حريصة على تسليط الضوء على المشاريع التي يخوض غمارها رواد الأعمال من الشباب، من خلال تنظيم ملتقيات ومعارض ومبادرات تسهم في تمهيد الطريق أمامهم، كما توفر لهم الدعم اللوجستي والفني عبر تقديم النصائح والآليات الصحيحة والأساسية للبدء في مشاريعهم بنجاح.

ومن بين المبادرات المجتمعية النوعية في هذا الجانب، يبرز«ملتقى صنّاع ريادة الأعمال» الذي نظمته الإدارة العامة للإقامة في مجلس الخوانيج بدبي في مارس الماضي كأحد أبرز الملتقيات الإبداعية الهادفة إلى إثراء المشهد الشبابي، من خلال تبادل الآراء والأفكار وطرح الحلول التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال.

وبلغ عدد المشاريع التي دعمتها إقامة دبي منذ سبتمبر 2021 ومارس 2023، أكثر من 120 مشروعاً ناشئاً تم عرض منتجات أصحابها في مبنى الإدارة.

كما تبرز مبادرة «دكان بهجة»، لدعم منتجات مشاريع الشباب المواطنين، وتستمر حتى نهاية العام الجاري كمرحلة أولى، كإحدى المبادرات النوعية والفريدة التي تستهدف دعم المشاريع الصغيرة للشباب المواطنين.

وتوفر المبادرة في مرحلتها الأولى ومراحلها التالية، منصة مواتية للشباب المواطنين ممن ليس لديهم وسيلة لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم، حيث مكنتهم المبادرة من عرض منتجاتهم، وسط أجواء تنافسية من خلال تقديم خصومات حصرية لموظفي الإدارة تراوح بين %30 و%50 على المنتجات المعروضة.

وحققت مبادرات إقامة دبي مستهدفات في إطار دورها المجتمعي وحرصها من خلاله على دعم الشباب في سوق العمل، عبر تمكينهم من التواجد في مقر الإدارة العامة وإعطائهم مساحة مجانية لاستعراض منتجاتهم، والترويج لها. ونتيجة لتلك الجهود النوعية دشنت إقامة دبي واستضافت أكثر من 120 من أصحاب المشاريع الوطنية، كما بلغ عدد المستفيدين من المشاريع أكثر من 6000 من الموظفين بالإضافة إلى الزوار.

وتأكيداً على نجاح مبادرات إقامة دبي وخصوصاً دكان بهجة، أكدت منى الفلاسي صاحبة مشروع عطور الفلاسي أن هذه المشاركة تعتبر إحدى أفضل المشاركات وأكثرها نجاحاً.

وقالت نجلاء عمر صاحبة مشروع ملح وسكر إن دكان بهجة أسهم في اكتسابها لأفكار جديدة للمشاريع بشكل كبير، حيث أصبح لديها فكرة عن مختلف أنواع المشاريع.

وأوضحت أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في التسويق للمشروع، حيث ارتفعت نسبة المبيعات وزاد الطلب على المنتجات بشكل أكبر.

وأشاد راشد سعيد صاحب مشروع «هوت شوكلت» بالمبادرة التي اعتبرها إحدى أبرز المبادرات التحفيزية الداعمة لمشروعه. من جانبها وصفت شيخة صاحبة مشروع Among The Young دكان بهجة بالمبادرة الرائعة لدعم مشاريع الشباب، حيث أسهم في استعراض منتجات ملابس الأطفال.

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