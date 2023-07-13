انطلاق الأنشطة الصيفية لكشافة رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مفوضية كشافة رأس الخيمة أنشطة وفعاليات رياضية وثقافية وزيارات خارجية خلال فترة الصيف لاستغلال وقت فراغ الكشافين.

شملت الفعاليات زيارة معالم دينية وثقافية وترفيهية في الدولة، ودروساً عن السباحة والإسعافات الأولية والاستدامة وأنشطة رياضية متنوعة عطفاً على تنظيم ورش كشفية لوفد المفوضية المشارك في المخيم الكشفي العالمي بكوريا بمشاركة مع المؤسسات المختلفة. وأكد محمد الشمسي رئيس المفوضية، الحرص على إقامة أنشطة ترتقي بالفعاليات الكشفية في الدولة من بينها الأنشطة الكشفية الصيفية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز