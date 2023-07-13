شراكة استراتيجية بين «كهرباء دبي» و«هواوي العالمية»

المصدر: الصين - البيان

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وقّعت «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير مذكرة تفاهم مع شركة «هواوي العالمية»، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك بين الطرفين في مجالات تسريع عجلة التحول الرقمي وإزالة الكربون، وتطوير شبكة اتصالات الطاقة المستقبلية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الهيئة برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جمهورية الصين الشعبية.وخلال زيارته مقر شركة «هواوي» إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في شنجن، غوانغدونغ، اجتمع معالي سعيد الطاير مع مسؤولي الشركة، واطلع على أحدث التقنيات والمنتجات.

وبمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، قال معالي سعيد محمد الطاير: « يدعم هذا التعاون استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف: نعمل مع شركة هواوي العالمية على تبادل أفضل الممارسات والتجارب، وتطوير تقنيات وحلول جديدة، من شأنها تعزيز الكفاءة والاستدامة في قطاع الكهرباء، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء».

وأضاف : «نحرص على تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الهيئة وشركة «هواوي العالمية»، والتي أثمرت عن تعاون مهم في مجال التحول الذكي وتبادل أفضل الحلول والتجارب والممارسات العالمية. وقال جيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات:

«بصفتنا شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات نلتزم في هواوي بتقديم حلول رائدة في مجال الطاقة الرقمية الرائدة على مستوى العالم.

اجتماعاتوخلال الزيارة، عقد معالي الطاير اجتماعاً مع جيو بينغ، رئيس مجلس إدارة شركة هواوي، لتسليط الضوء على الإطلاق الناجح للمرحلة الأولى من أضخم مركز بيانات أخضر على مستوى العالم، وفق تصنيف موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، والذي نفذه مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ«ديوا الرقمية»، بالتعاون مع «هواوي».

وذلك في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.كما التقى معالي الطاير تشارلز يانغ، رئيس قسم خدمات التسويق والمبيعات العالمية في «هواوي ديجتال باور»، حيث ناقش الاجتماع التحول الرقمي في قطاع المؤسسات الخدماتية، وتجربة «هواوي» في التحول الرقمي.

واجتمع معالي الطاير كذلك مع صن فويو، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال هواوي لرقمنة الطاقة الكهربائية، حيث سلط معالي الطاير الضوء على استراتيجية الشبكة الذكية لهيئة كهرباء ومياه دبي.

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