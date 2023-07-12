رئيس الدولة وغوتيريش يشددان على أهمية «مبادرة حبوب البحر الأسود»

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة.

وأعرب معالي أنطونيو غوتيريش خلال الاتصال عن تقديره لإسهامات دولة الإمارات الفاعلة في تحقيق التقدم في القضايا الرئيسية ذات الأولوية الإقليمية والعالمية.

كما شدد صاحب السمو رئيس الدولة وأمين عام الأمم المتحدة على أهمية "مبادرة حبوب البحر الأسود" واستعرضا الجهود الجارية من أجل تمديدها .. واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتعاون بهذا الشأن إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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