تعاون بين كلية دبي للسياحة ومجموعة الفطيم لتخريج الدفعة الأولى من "تأهيل"

المصدر: البيان

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أقامت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ممثلة في إدارة توطين القطاع السياحي ومجموعة الفطيم حفل تخريج الدفعة الأولى لبرنامج "تأهيل" ضمن برنامج نافس، والتي شملت تخريج 39مواطناً ومواطنة ومنحهم شهادات تدريب تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج "نافس"، وكلية دبي للسياحة ومجموعة الفطيم.

وشارك في الحفل الذي أقيم اليوم (الأربعاء) في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي بدبي ممثلين للجهات الأربع وهم أحمد آل ناصر، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، وغنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وفاطمة الحوطي مدير إدارة التدريب وتنمية المهارات، وعمر الأمين، رئيس مجموعة أورينت للتأمين، والقائم بأعمال رئيس الموارد البشرية بمجموعة الفطيم، وإبراهيم الصايغ رئيس قسم استراتيجية التوطين بمجموعة الفطيم. كما حضر، الحفل عيسى بن حاضر مدير عام كلية دبي للسياحة ومريم المعيني، نائب الرئيس ـ لتوطين القطاع الخاص- كلية دبي للسياحة.

ويأتي ختام برنامج "تأهيل" كثمرة التعاون البناء بين الجهات الأربع، ووفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مجموعة الفطيم وكلية دبي للسياحة دبي، في سبتمبر 2021، وكذلك مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الكلية ومبادرة نافس عام 2022 لتنفيذ البرامج التدريبية التي تدعم التوطين في القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، أعلنت مجموعة الفطيم وكلية دبي للسياحة عن الانتهاء بنجاح من البرنامج التدريبي "تأهيل لقطاع التجزئة" لتأهيل المشاركين للالتحاق بالوظائف لدى المجموعة ضمن برنامج "المستكشف" من منصة التوطين (سنيار) التابعة لمجموعة الفطيم، حيث أكمل 39 مواطناً ومواطنة برنامجاً تدريبياً شاملاً يهدف إلى تأهيلهم لشغل وظائف في قطاعي التجزئة والسيارات بالمجموعة.

وقدم البرنامج التدريبي الذي امتد لثلاثة أسابيع للخريجين الإماراتيين تدريبا مهنيا من خلال توفير برامج ودورات تصقل مهاراتهم وتعزز قدراتهم المعرفية، ما منحهم فهماً واسعاً لقطاعي التجزئة والسيارات، ومعرفة بالمنتجات والخدمات، وذلك على أيدي طاقم أكاديمي يتمتع بكفاءات علمية رفيعة، حيث حصل المتدربون على شهادات بعد إتمام جميع مراحل التدريب، تؤهلهم للحصول على فرص عمل في العديد من العلامات التجارية التابعة لقطاعي التجزئة والسيارات في مجموعة الفطيم، مثل مندوبي المبيعات، والمحاسبين، وموظفي علاقات الضيوف، ومندوبي مراكز الاتصال.

وبهذه المناسبة قال سعادة أحمد آل ناصر وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية: " إن تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص يعد أحد الركائز الأساسية في ملف التوطين وتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وزيادة جاذبيته للكوادر الاماراتية بما

يتماشى مع الخطط والسياسات التي تنفذها الوزارة وأهداف برنامج “نافس" مشيرا إلى ان نجاح مستهدفات التوطين في توظيف 79 ألف مواطن في القطاع الخاص، جاء نتيجة لهذه الشراكة التي ركزت على القطاعات الحيوية الأكثر نموا، ومنها قطاع السياحة.

واشار الى أهمية البرامج التي ينظمها برنامج "نافس" في تنمية مهارات وقدرات الكوادر الاماراتية وتهيئتهم بالشكل الامثل للالتحاق بوظائف القطاع الخاص ، معربا عن ثقته بكفاءة المواطنين الذين تخرجوا ضمن الدفعة الاولى من برنامج "تأهيل" وقدرتهم على شغل الوظائف في القطاع السياحي وبتنافسية عالية.

من جانبه، قال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة “نثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها شركاؤنا في القطاع الخاص، لاسيما ما يدعم استراتيجيات ومبادرات التوطين التي تطلقها الحكومة الرشيدة للنهوض بالمواطنين وبذل كافة الامكانيات ليكونوا مساهمين في صنع مستقبل واقتصاد الوطن ونحن اليوم نبارك للجميع التخرج ونرجو لهم مستقبلا عمليا مكلل بالنجاح والتطور.

وقالت مريم المعيني نائب الرئيس لتوطين القطاع الخاص في كلية دبي للسياحة "سعداء بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "تأهيل" من "نافس" وهي ثمرة جهود مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتلبية ودعم الاستراتيجية الوطنية للتوطين على مستوى الدولة، والتي يساهم فيها شركاؤنا في القطاع الخاص بصورة إيجابية بمن فيهم مجموعة الفطيم ، من خلال توفير فرص وظيفية في مختلف المجالات للكوادر المواطنة الطموحة.

من جهتها، قالت السيدة ميرة الفطيم، رئيسة مجلس التوطين في مجموعة الفطيم: "إن تخريج هذه المجموعة من الشباب المواطنين يأتي كثمرة لجهود التوطين لدى مجموعتنا، وفي إطار طموحنا الهادف لتمكين المواهب الوطنية، وتقديم الدعم المستمر لهم لتحقيق النجاح معنا." وأضافت: "إننا نعتز بتعاوننا مع كلية دبي للسياحة و(نافس)، حيث أثمرت هذه العلاقة عن نجاح برنامج "المستكشف" من (سنيار) منصة التوطين لدى مجموعة الفطيم، كما نقدّر دورهما الكبير في توفير الفرص لشباب الإمارات للمساهمة في ازدهار اقتصادنا الوطني. ونتطلع من جانبنا إلى تعزيز هذه الشراكة،

والبحث عن شراكات وسبل جديدة للتعاون، وإلهام المزيد من الكفاءات الوطنية لتحقيق النجاح في السنوات القادمة".

تجدر الإشارة إلى أن برنامج نافس برنامج وطني يهدف إلى تعزيز اقتصاد دولة الإمارات من خلال تطوير وتشجيع الكفاءات الوطنية.حيث تسعى الإمارات إلى تطوير منظومة سوق العمل في الخمسين سنة القادمة بما يخدم مصالح المواطنين على مستوى الدولة.

ويعد برنامج "المستكشف" من (سنيار) منصة التوطين لدى مجموعة الفطيم، أحد مخرجات جهود المجموعة المستمرة لتوفير التدريب المهني بمستويات عالمية وفرص العمل للمواهب الإماراتية في مختلف الأقسام التشغيلية لديها، وتعزيز قوة عاملة خبيرة ومستدامة للمستقبل.

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