عبدالرحمن العور: منشآت القطاع الخاص تتنافس لاستقطاب المواطنين

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين خلال لقاء عقدته وزارة الموارد البشرية والتوطين لاستعراض رؤية الوزارة وأهدافها وسياستها الرامية إلى تنظيم سوق العمل ودعم ملف التوطين في القطاع الخاص أن منشآت القطاع الخاص تتنافس لاستقطاب المواطنين.

وأضاف معاليه أنه تم مساواة الإجازات الأسبوعية والمناسبات بين القطاعين الخاص والحكومي وهناك دراسات لمعالجة الجوانب المتعلقة بالتأمينات والمعاشات.

وأكد معاليه على فرض عقوبات رادعة على المنشآت التي تنتهج التوطين الصوري وتتحايل على القوانين.

أرقام وإحصاءات:

- 9،9‎%‎ نسبة نمو العمالة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني لعام 2023 عن الربع الثاني لعام 2022

- 12،2‎%‎ نسبة نمو المنشآت في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني لعام 2023 عن نفس الفترة من العام الماضي.

- 13.7‎%‎ نسبة نمو العمالة الماهرة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني لعام 2023 عن الربع الثاني لعام 2022.

-2.1% نسبة نمو أصحاب العمل للعمالة المساعدة بنهاية الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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