5.14 ملايين مشترك في نظام التعطل عن العمل خلال 6 أشهر

المصدر: البيان

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أعلن معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين أن 5 ملايين و 146 ألفاً و 48 موظفاً سجلوا في نظام التعطل عن العمل خلال 6 أشهر.

وقال معاليه خلال لقاء عقدته وزارة الموارد البشرية والتوطين لاستعراض رؤية الوزارة وأهدافها وسياستها الرامية إلى تنظيم سوق العمل ودعم ملف التوطين في القطاع الخاص إن 12 ألف وظيفة إضافية سوف توفرها الشركات بعد توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة للتوطين.

وأضاف العور: إن متابعة التزام الشركات بمستهدفات التوطين على أساس نصف سنوي ونهاية العام جاء لضمان التزام الشركات بعملية توظيف المواطنين على مدار العام وليس في نهاية العام، مشيراً إلى أن هناك تنافساً بين منشآت القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين.

وبخصوص العقوبات على المنشآت التي تنتهج التوطين الصوري وتتحايل على القوانين أشار إلى أنه يتم فرض عقوبات رادعة عليها والعقوبات يتم تغليظها في حال تكرار الشركة للمخالفات.

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