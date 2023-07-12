عمار النعيمي: الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بدعم المؤسسات الخيرية والإنسانية

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تولي اهتماماً خاصاً بدعم المؤسسات الخيرية والإنسانية وبرعاية ومساندة المحتاجين والمعوزين؛ إذ جعلت الجود والخير والعطاء نهج حياة، وساحة واسعة للتنافس في نشر ثقافة الوقف وترسيخ قيم التعاون، والتراحم، وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، بمكتبه في ديوان الحاكم، وفداً من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، برئاسة عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، يرافقه علي المطوع، الأمين العام، ونائبه خالد آل ثاني، وعدد من مديري الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

استقرار

وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن النشاط الوقفي يؤمن الاستثمارات اللازمة لضمان الاستقرار الاجتماعي، وذلك ضمن إطار مؤسسي يتميز بأبعاد دينية واقتصادية واجتماعية وثقافية؛ حيث يجسد نظام الوقف بخصائصه المتنوعة أهداف التنمية المستدامة في إطار بيئة خصبة تحفز الابتكار والإبداع الإنساني.

وأثنى سموه، على إنجازات «أوقاف دبي» التي باتت تمثل نموذجاً دولياً للمؤسسات الوقفية والإنسانية، لافتاً إلى دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتمكين القطاعات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع من المشاركة في الاستثمارات الخيرية والإسهام في توفير الموارد المالية الدائمة لتعزيز الأمان الاجتماعي.

دعم

واطلع سمو ولي عهد عجمان، خلال اللقاء على أبرز المشروعات الوقفية والمبادرات الإنسانية التي تتبناها «أوقاف دبي»، بهدف دعم قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ومساندة الشرائح الاجتماعية المختلفة.

وأعرب عيسى الغرير عن سعادته بهذه الزيارة، التي تعكس حرص سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على دعم العمل الوقفي والاهتمام بمتابعة النشاط الإنساني والمبادرات الخيرية للمؤسسة، مشيراً إلى أن الزيارة أضافت مقترحات وأفكاراً قيمة، ستحرص المؤسسة على توظيفها في تطوير الاستثمارات الوقفية وتنمية العمل الخيري المستدام.

واستعرض علي المطوع تصنيفات المصارف الوقفية التي تديرها «أوقاف دبي» وتطرق إلى أنواعها وعددها وكيفية توزيعها لتشمل مختلف القطاعات الأساسية في المجتمع، كما سلط الضوء على الشرائح المجتمعية التي تدعمها المؤسسة وتحرص على تمكينها ومساندتها.

حضر اللقاء الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان، ومريم المعمري، المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين، والدكتور عبدالله الأنصاري عضو مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، وعدد من كبار المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز