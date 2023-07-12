«تاكسي دبي» تحتفي بالموظفين المتميزين

المصدر: دبي- البيان

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نظمت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي الحفل السنوي لتكريم الموظفين المتميزين بهدف تقدير جهود وإسهامات الموظفين في إنجازات المؤسسة التي تحققت خلال فترة العامين الماضيين .

حيث تم تكريم موظفي الخدمة الطويلة (10 - 25) عاماً بالإضافة لمنح الفائزين بفئة فرسان المؤسسة عن عامي 2021 - 2022 جوائز قيّمة عبارة عن سيارة لكل فائز والذين بلغ عددهم فائزين، كما تضمن الحفل تكريم فئة المدير المثالي وفئة الموظف المثالي وفرق العمل المتميزة.

تحول رقمي

وقال منصور رحمه الفلاسي، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن المؤسسة حققت خلال العامين الماضيين العديد من الإنجازات التي نفتخر بها لا سيما الفوز بجائزة (IDC- Customer Future Experience Awards) العالمية في مجال التطبيقات الرقمية وذلك عن «تطبيق النقل المدرسي».

ونجحت المؤسسة في تشغيل النقل المدرسي وإدارته بشكل كامل .

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