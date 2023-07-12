كواشف الدخان في مباني أم القيوين إلزامية 2024

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

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دعا العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، إلى المسارعة في تركيب ملاك العقارات كواشف الدخان في المباني، بهدف الوقاية من الحرائق، والتقليل من خسائرها، مؤكداً أن هذا الإجراء سيكون إلزامياً العام المقبل.

وقال إن أكثر من 80 إطفائياً شاركوا في إطفاء الحريق الذي اندلع في مصنع للعطور بمنطقة أم الثعوب الصناعية في الإمارة مساء أمس الأول، إضافة إلى 20 آلية، من إدارات الدفاع المدني في كل من دبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة.

وذكر أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات بإدارة الدفاع المدني بالإمارة ظهر أول من أمس، يفيد بوجود حريق في المصنع الموصوف، وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ من مركز الإدارة، ومركز الأقرن، ومركز الراعفة إلى مكان الحادث، وبإسناد من فرق الدفاع المدني في كل من دبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة.

حيث تبين وجود حريق بداخل مخزن العطور، فتم احتواؤه دون خسائر بشرية أو إصابات. ودعا مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وأصحاب البنايات، إلى ضرورة التقيد باشتراطات الوقاية والسلامة، من خلال تركيب الطفايات، وصيانتها دورياً، في وقت أكد فيه أن تعيين حراس للمصانع والمنشآت التجارية على مدار الساعة مطلب ملح لتجنب الحرائق.

ولفت العقيد الدكتور سالم بن حمضة إلى ضرورة التزام أفراد المجتمع بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية في منازلهم، ومركباتهم، داعياً إلى ضرورة توفير مستلزمات السلامة الخاصة بمواقد الطبخ، وفحص جميع شبكات الكهرباء والغاز في المنزل.

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