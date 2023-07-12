77 ألف مكالمة استقبلتها «خيرية الشارقة» في 6 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل مركز الاتصال بجمعية الشارقة الخيرية نحو 77 ألف مكالمة هاتفية خلال النصف الأول من العام الجاري، على مدار 12 ساعة عمل متواصلة يتم من خلالها التجاوب بشكل فوري مع جميع استفسارات الجمهور من مقدمي طلبات المساعدات.

وكذلك الاستفسارات المتعلقة بالمستندات المطلوبة وشروط تقديم طلبات المساعدات، وجميع ما يتعلق بملفات المساعدات، بما يفتح المجال أمام المستحقين لمعرفة كل التفاصيل ليتسنى لهم توفير ما يتطلبه ملف المساعدة، وكذلك التواصل مع جمهور المتبرعين والرد على كل الاستفسارات الأخرى المتعلقة بعمل الجمعية.

وأفاد عبدالرحمن محمد علي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بالإنابة، أن مركز الاتصال يعتبر من أهم القنوات الرئيسة التي خصصتها الجمعية للتواصل مع الفئات المستهدفة من المجتمع، وذلك من خلال فريق عمل مؤهل ومُتقن للغات العربية والإنجليزية والأوردو بطلاقة، ويمكنهم التعامل مع جميع المكالمات والاستفسارات الواردة بما ينسجم مع تطلعات وأهداف الجمعية، حيث يستقبل المركز مكالمات الجمهور على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية، إذ يؤدي دوراً كبيراً في التسهيل على الجمهور بالتواصل مع الجمعية، والرد على كل استفسارات المتعاملين.

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