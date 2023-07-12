انطلاق مهرجان الذيد للرطب 27 الجاري

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن موعد إزاحة الستار عن فعاليات النسخة الـ7 من «مهرجان الذيد للرطب 2023»، والتي سيتم تنظيمها في 27 يوليو الجاري في مركز إكسبو الذيد وتستمر حتى 30 من الشهر ذاته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح أمس في مركز إكسبو الذيد، تحدث فيه محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وسعيد بن راشد الكتبي مدير قناة الوسطى، ومحمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان، وراشد مهير الكتبي رئيس لجنة الفرز والتقييم.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الذيد للرطب 2023 خلال فعاليات المؤتمر عن قيمة الجوائز المرصودة لمسابقات الدورة السابعة والتي تصل إلى أكثر من 800 ألف درهم، ستوزع على الفائزين بمسابقات المهرجان الرئيسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز