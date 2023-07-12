إعادة أصابع يد بُترت خلال تصليح مركبة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نجح فريق أطباء مدينة الشيخ شخبوط الطبية، المشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) ومايو كلينك، في إعادة بناء يد مريض بنجاح بعد أن بُترت جميع أصابع يده اليمنى المهيمنة، أثناء عمله على تصليح محرك سيارة.

وقد وقع الحادث عندما تم تشغيل محرك سيارته عن طريق الخطأ أثناء قيامه بإصلاحها، مما أدى إلى بتر إصبع الإبهام وأصابعه الأربعة الأخرى. تم نقل المصاب إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث خضع لزرع الأوعية الدموية الدقيقة في أصابعه، وتعد جراحة الأوعية الدموية الدقيقة عملية جراحية معقدة للغاية.

وأوضح الدكتور رودريك دان رئيس واستشاري الجراحة التجميلية والترميمية وجراحة اليد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية تفاصيل الإجراء الطبي بالقول: «عندما وصل المريض إلى المستشفى، تم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة، حيث قمنا بإعادة زرع الأوعية الدموية الدقيقة للسبابة والوسطى والبنصر والخنصر في عملية استغرقت 12 ساعة طوال الليل، وبسبب الضرر البالغ في إصبع الإبهام المبتور تم استبداله بإصبع القدم الثاني».

وأضاف: «لقد تعرض المريض لإصابة بالغة، والأمر الذي جعل عملية الترميم معقدة هو أن الأصابع لم تقطع بشكل متساوٍ بل اقتلعت من اليد، وبعد إجراء مطول، تم ترميم السبابة والوسطى والبنصر».

بعد نجاح ترميم الأصابع الثلاث، ناقش الدكتور دان والفريق والمريض المزيد من الخيارات لإعادة ترميم إبهامه، واستقر المريض لإجراء عملية نقل الأوعية الدموية الدقيقة من الإصبع الثاني لقدمه اليسرى لإعادة بناء الإبهام في يده اليمنى المصابة، فأجرى الأطباء العملية بنجاح.

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