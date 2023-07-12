دواء للكوليسترول يقلل إصابات القلب والوفيات

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أظهرت نتائج تجربة سريرية قادتها منظومة الرعاية الصحية العالمية كليفلاند كلينك أن علاج مرضى الكوليسترول غير القادرين على تحمّل أدوية الستاتينات، والذين لم يسبق لهم الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولكن لديهم عوامل خطر كمرض السكري، بدواء مخفّض للكوليسترول يقوم على حمض البيمبيدويك، قد خفّض كثيراً احتمالية الوفاة نتيجة أمراض القلب وغيرها من الإصابات القلبية الوعائية الخطرة، كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وعُرضت نتائج الدراسة خلال جلسة علمية متأخرة عُقدت ضمن فعاليات الجلسة العلمية السنوية الثالثة والثمانين للجمعية الأمريكية للسكري في سان دييغو، بالتزامن مع نشرها في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

وأظهرت نتائج التجربة، أن حمض البيمبيدويك قلّل من إصابات القلب والأوعية الدموية في عيّنة مختلطة. وضمّت الدراسة، التي شملت 14.000 مريض لا يتحملون العقاقير المخفضة للكوليسترول.

وقلّل حمض البيمبيدويك، بعد ستة أشهر من العلاج، كوليسترول LDL بنسبة 23.2%، مقارنةً بالدواء الوهمي، وقلل الالتهاب المقاس ببروتين سي التفاعلي بنسبة 22.7%.

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