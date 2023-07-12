ولادة طفلة عمرها 23 أسبوعاً بمستشفى لطيفة

المصدر: دبي- نورا الأمير

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تمكن فريق طبي لحديثي الولادة بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال من إنقاذ طفلة من الجنسية الآسيوية، بعمر 23 أسبوعاً من الحمل بوزن 480 غراماً، بعد ما قدمت الأم للمستشفى وهي تعاني آلاماً شديدة.

وعانت الطفلة من مشاكل متعددة تتعلق بمخاطر الولادة المبكرة والخداج الشديد، وتم وضعها على الدعم التنفسي الصناعي لمدة شهرين، حيث تم إدخالها إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة والخدج، لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور جاويد حبيب الله، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بالمستشفى.

وقال الدكتور محمود الحليق، استشاري ورئيس وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة والخدج في مستشفى لطيفة إنه «تم تقديم خطة متكاملة لعلاج جميع التحديات الصحية التي واجهت الطفلة، وفق أحدث البروتوكولات العالمية والمبادئ التوجيهية القائمة على الأدلة الطبية، والتي تم تطويرها في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة والخدج بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال.

حيث تم تقديم العلاج اللازم لها وخروجها بعد 4 أشهر بوزن 1915 غراماً وهي بصحة جيدة.

وأضاف الحليق إن المستشفى يستقبل ما معدله 7 ــ 10 أطفال سنوياً يعانون الخداج الشديد بوزن أقل من 500 غرام، ويتم إنقاذ حوالي 90 % من مجمل هذه الحالات، ويتم تقديم العلاج لهم وخروجهم بحالة جيدة مع أقل معدل في المضاعفات، وهي نسبة تعتبر مرتفعة مقارنةً بمثيلاتها من وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة والخدج في العالم.

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