خالد بن زايد: القيادة تضع بناء الإنسان ركيزة للنهضة والتقدم

المصدر: أبوظبي - وام

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فازت أبوظبي باستضافة مؤتمر الاتحاد العالمي للصم في عام 2027، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنظمه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وجمعية الصم الإماراتية.

وتتمحور أعمال المؤتمر حول دمج أصحاب الهمم من فئة الصم في المجتمعات، ورفع مستوى الوعي بحقوقهم وقدراتهم وأهميتهم في العملية التطويرية.





فرصة

ويمثل هذا التجمع العالمي فرصة لتسليط الضوء على جهود إمارة أبوظبي، وعرض تجربتها الناجحة بتوجيهات القيادة الرشيدة، في رعاية وتمكين مختلف فئات أصحاب الهمم ولاسيما الصم، وعرض عدد من المبادرات والسياسات المتوافقة مع المعايير العالمية.

والتي تجسد الحرص على العناية بأصحاب الهمم، حتى يكونوا فاعلين في عملية البناء والتنمية المستدامة، إضافة إلى إبراز جهود تهيئة البيئة الملائمة التي تعزز جودة الحياة لأصحاب الهمم وأسرهم، وتدعم طاقاتهم، ليكونوا قادرين على الإنتاج والعطاء، وتُسهِّل اندماجهم في المجتمع.

وبهذه المناسبة، رفع سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة فوز إمارة أبوظبي باستضافة المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم (WFD) في دورته العشرين في عام 2027، للمرة الأولى على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما هنّأ سموه بهذه المناسبة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ بلادنا الغالية، وأن يديم علينا الأمن والأمان والازدهار.





شكر وتقدير

ووجّه سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان التحية والشكر إلى الجهات المتعاونة مع المؤسسة وفريق العمل الذي عمل على ملف الاستضافة، الأمر الذي أسهم في الفوز بتصويت أعضاء المؤتمر لاختيار إمارة أبوظبي، وأشاد سموه بهذا الإنجاز الكبير والذي يأتي في ظل اهتمام قيادتنا الرشيدة بالإنسان الإماراتي وبنائه ركيزة أساسية للنهضة والتقدم، وليشمل الاهتمام والرعاية كافة فئات وشرائح المجتمع الإماراتي بشكل عام وأصحاب الهمم بشكل خاص.

وأكّد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أنّ النجاح الكبير الذي تحقق في تنظيم أحداث وفعاليات دولية كبرى على أرض الدولة، ولاسيّما تلك الخاصة بأصحاب الهمم، والقدرات المتميزة التي تكشّفت فيها، كانت له نتائج إيجابية طيبة أسهمت في تأكيد ما تمتلكه دولة الإمارات من إمكانيات تؤهلها لتنظيم واستضافة أحداث كبرى، ومنها المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم (WFD)، بمشاركة 125 دولة وأكثر من 2000 مشارك من الصم من جميع أنحاء العالم.

شركاء

ومن جانبه، أكَّد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، اهتمام شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والشركاء الاستراتيجيين بدعم استضافة إمارة أبوظبي اجتماعات الدورة العشرين للمؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم (WFD) 2027 للمرة الأولى على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت إلى أهمية المؤتمر الدولي في الإسهام في تحقيق الرؤى المشتركة، لدمج أصحاب الهمم من فئة الصم في المجتمعات، ورفع مستوى الوعي حول حقوقهم وقدراتهم وأهمية إشراكهم في العملية التطويرية في مجتمعاتهم.

وهنّأ عبدالله سيف علي سليم النعيمي، سفير الدولة في سيؤول، قيادة الدولة الرشيدة والمسؤولين في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على ثقة الاتحاد العالمي للصم بإمارة أبوظبي، لاستضافة مؤتمرها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال:

«هذه الثقة من المسؤولين في الاتحاد العالمي للصم محل تقدير من أجهزة الدولة كافة، وتعزز مكانة دولة الإمارات وقدرتها على استضافة الفعاليات الدولية، في ظل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وما تملكه الدولة من بنية تحتية مميزة ومن مقوّمات نجاح كبيرة».

ومن ناحيته أعرب عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن بالغ سعادته بمنح المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم إمارة أبوظبي حق استضافة المؤتمر، ورحّب بقرار المؤتمر التاسع عشر الذي عُقِد أخيراً في مدينة جيجو بكوريا الجنوبية لتنظيم المؤتمر الذي يُعقد كلَّ أربعة أعوام للمرة الأولى في أبوظبي وبتنظيم من المؤسسة.

وقال: «إنَّ ذلك يعكس الاهتمام الكبير والنشاط المميز للمؤسَّسة على المستوى الدولي ويمثِّل نجاحاً في استقطاب الأحداث والفعاليات الدولية المميزة التي تتعلَّق بأصحاب الهمم، ويبرهن على مكانة الدولة وقدرتها وما تملكه من مقوِّمات نجاح كبيرة لمختلف الفعاليات والمناسبات».

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