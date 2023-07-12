سلطان الجابر يبحث مع ملك إسبانيا خطط وأولويات COP28

المصدر: مدريد - وام

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التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا، ونقل إليه تحيات قيادة دولة الإمارات وتأكيدها على استمرار تعزيز التعاون والعلاقة المميزة بين البلدين.وتناول النقاش، خلال اللقاء، خطط وأهداف وأولويات COP28 الذي يعقد نهاية العام الجاري.

اجتماع

وشارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابرفي اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة لدول الاتحاد الأوروبي تستضيفه إسبانيا التي تتولى رئاسة المجلس حالياً، وناقش خلاله خطط وأهداف مؤتمر الأطراف «COP28».

تداعيات

وقال معاليه إن هدفه كرئيس معين لمؤتمر الأطراف «COP28» يركز على حشد الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ وضمان أمن الغذاء والصحة والمرافق الصحية للجميع، وتحقيق انتقال منطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتوفير التمويل المناخي بشكل ميسر وبتكلفة معقولة للجميع.

وخلال اللقاء الذي حضره السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة مؤتمر الأطراف COP28 وعدد من كبار المسؤولين، شدد معاليه على أهمية الإعداد لاستجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

وعلى ضرورة إجراء تصحيح جذري لمسار العمل من أجل خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 % بحلول عام 2030، وتسريع إنجاز انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة.

وبحث فريق مؤتمر الأطراف «COP28» مع الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، مجموعة من الموضوعات المهمة بما في ذلك الحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، والتمويل المناخي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، وزيادة إنتاج مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين، تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتوفير التمويل المناخي.

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر أهمية «COP28» بوصفه الفرصة الأخيرة أمام العالم للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وقال إن العالم أمامه سبع سنوات فقط لخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 في المئة للحفاظ على إمكانية تحقيق هذا الهدف.

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