وفد من «أف بي آي» يطلع على ممارسات شرطة دبي في الأدلة الجنائية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، وفداً من مختبر مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» في الولايات المتحدة الامريكية، بحضور العميد مكي سليمان النائب الفني، للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والمقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء أحمد بن غليطة حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات، وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات التخصصية مع كل الجهات المحلية والدولية.

وتعرف الوفد الضيف على مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واستمع إلى عرض شامل يوضح أفضل الممارسات والمبادرات والمُستجدات والمشاريع القائمة والمستقبلية، بالإضافة إلى الأبحاث والنشرات وأحدث ما توصلت إليه تقنيات تحليل البصمات الوراثية، ومن ضمنها البصمة الوراثية الذكرية.

كما زار الوفد مختبر المركز الدولي للعلوم الجنائية، واستمع إلى شرح حول دور المركز في دعم الأبحاث الخاصة بالأدلة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، والدورات التدريبية التي يقدمها، إلى جانب الاطلاع على المشاركات الدولية للمركز في الفعاليات، التي تشمل جميع التخصصات العلمية في مجالات الأدلة الجنائية.

وفي نهاية الزيارة سلم اللواء المهيري درعاً تذكارية من شرطة دبي للوفد الضيف.

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