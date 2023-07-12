«إيدج» تستحوذ على «اعتماد القابضة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «مجموعة إيدج» (إيدج)، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، أمس استحواذها على حصة 100 % في اعتماد القابضة (اعتماد)، وهي مجموعة حلول وخدمات تكنولوجية، تركز على حلول أنظمة الأمان، وتكامل الأنظمة، وإنجاز المشاريع وتنفيذها في مجالات أمن الحدود، وإنفاذ القانون، والبنية التحتية الحيوية، وغيرها.

وستعزز «إيدج» قدراتها الشاملة، عبر إنشائها لقطاع جديد لحلول الأمن الوطني، حيث يصل العدد الإجمالي لفريق العمل إلى أكثر من 12000 موظف.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»: «في إطار استراتيجية النمو الشاملة لمجموعة «إيدج» محلياً ودولياً، يأتي إنشاء القطاع الجديد لحلول الأمن الوطني والاستحواذ الاستراتيجي على «اعتماد»- المجموعة الإماراتية التي تُظهر قدرات خارقة خاصة في مجال الأمن- ليدعم جهودنا، ويُعزز قدراتنا الرائدة وعروضنا الفريدة».

وأضاف: «من خلال الجمع بين محفظة منتجاتنا وخبراتنا ومواردنا الشاملة والاستفادة من أوجه التعاون الممكنة تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية المهمة لتضعنا في المقدمة مزوداً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة». ومنذ تأسيسها نفذت «اعتماد» أكثر من 2000 مشروع رئيسي في الدولة ، بما في ذلك حماية البنية التحتية الحيوية، وأمن الحدود والساحلية.

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