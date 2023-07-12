شرطة دبي تناقش تمكين الشباب في العمل الجنائي

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، افتتاح فعاليات مُلتقى «الشباب... قادة المستقبل 2023»، الذي نظمته «الإدارة العامة» في فندق حياة بارك دبي، بحضور العميد سعيد العيالي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة.

والعميد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، ومساعدي المدير العام، ومديري الإدارات الفرعية، وعدد من الضباط والأفراد والموظفين.

وناقشت فعاليات المُلتقى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في العمل الجنائي وتشجيع الأفكار والابتكارات التي يقدمونها لتطوير مسيرة العمل في الجوانب الإدارية والفنية والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات.

وأكد اللواء جمال الجلاف في افتتاح فعاليات الملتقى، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاستثمار ودعم الشباب وتمكينهم في أداء المهام التي تقع على عاتقهم خاصة في جانب العمل الجنائي، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أسست مجلساً خاصاً للشباب في إطار مجلس القيادات الشابة على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي، للعمل على تعزيز قدرات الكوادر الشابة ودعمها.

وأثنى اللواء الجلاف على المتميزين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الذين استطاعوا المشاركة في المؤتمرات وورشة العمل، والانضمام للمنظمات الشرطية العالمية، والعمل مع الضباط من مختلف دول العالم في مكافحة الجريمة المُنظمة، ما كان له أثر كبير في الكشف عن العديد من القضايا على المستوى العالمي.

قصص نجاح

وشهدت فعاليات الملتقى، تقديم عدد من الشباب في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لقصص نجاحهم في العمل الجنائي على مستوى المساهمات الدولية، وعلى المستوى الداخلي في تطوير العمل الشرطي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وتقديم أفكار وابتكارات وحلول ذكية تساهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان بدبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز