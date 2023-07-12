تفاهم بين «COP28» ومركز الإمارات للدراسات لتعزيز العمل المناخي

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وقع مكتب مؤتمر الأطراف «COP28» ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مذكرة تفاهم بشأن تفاصيل التزامات المركز والأنشطة والفعاليات التي يعتزم تنظيمها خلال COP28، للمساهمة في تعزيز نهج شامل ومتكامل لتثقيف الجمهور بشأن المناخ.

ويسعى «COP28» إلى تنسيق جهود التثقيف والتوعية بشؤون المناخ عالمياً، وتسليط الضوء على الدور الذي يقوم به الشباب وتفعيل مشاركتهم في عملية التثقيف والتوعية العالمية بشؤون المناخ وأهمية العمل المناخي.

وتمهد مذكرة التفاهم مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الطريق لتنظيم الفعاليات والمعارض والحلقات النقاشية وغيرها من المواد والأنشطة التثقيفية المصممة لزيادة الوعي بموضوعات تغير المناخ والاستدامة والعمل المناخي العالمي، التي سيقيمها المركز في المنطقتَين الخضراء والزرقاء.

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