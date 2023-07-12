تقديم نموذج أولي لاستراحات سائقي التوصيل بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن تقديم نموذج أولي لمشروع بناء «استراحات لسائقي توصيل الطلبات»، والذي سيتم تطبيقه مبدئياً في في شارع (E25) في «العاصمة» على نحو تجريبي في سبتمبر القادم.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، في إطار الجهود التي تبذلها الدائرة لتحسين المظهر العام لمدينة أبوظبي، وتعزيز جودة الحياة والرفاهية في الإمارة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في توفير بيئة عمل ملائمة لسائقي توصيل الطلبات، وذلك عبر تخصيص مساحات آمنة، وأماكن انتظار مظللة ومقاعد جلوس مريحة ومزودة بالتكييف وبصنابير مياه الشرب، ما يساعدهم على تحمل ظروف العمل الصعبة خلال الأجواء الحارة في فترة الصيف.

وقال حمد المطوع، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية في الدائرة: «تعكس فكرة هذا المشروع التزام الدائرة بتعزيز المظهر الجمالي لمدينة أبوظبي، وتحسين جودة حياة ورفاهية مجتمع الإمارة.

حيث يهدف المشروع إلى توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لسائقي طلبات توصيل الطلبات من خلال توفير المساحات الآمنة، وأماكن الانتظار المظللة المزودة بالمقاعد المريحة وأجهزة التكييف الهوائي ومرافق شرب المياه. ومن خلال الاستثمار في تحسين بيئة وظروف عمل سائقي الدراجات، فإننا نسهم في تعزيز مدينة أبوظبي كمدينة ذكية ودامجة للجميع».

استطلاع آراء

وبحسب الدائرة، فإن فكرة تطوير المشروع جاءت بعد إجراء العديد من المقابلات مع سائقي توصيل الطلبات، جرى خلالها استطلاع آرائهم للتعرف على أهم القضايا والتحديات التي تواجههم أثناء أداء أعمالهم.

والتي تتعلق بسبل تحسين إجراءات وظروف عملهم، وسيتم تطبيق المشروع على نحو تجريبي في شارع (E25) لكونه واحداً من المناطق الساخنة والمليئة بالمطاعم والمقاهي التي يحتاج سائقو الطلبات للوصول إليها بصورة مستمرة، كما وسيتم بناء هذه الاستراحات في المستقبل، بحيث تكون سهلة الإنتاج والتركيب وتتسع لـ (10-15) شخصاً.

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