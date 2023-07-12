البرلمان العربي للطفل جاهز لاستقبال الوفود

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

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أكد البرلمان العربي للطفل عن جاهزيته لاستقبال أطفال الوطن العربي لعقد الجلسة الثانية من أعمال الدورة الثالثة، والتي ستعقد من الأسبوع المقبل بالشارقة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر البرلمان بمدينة الشارقة بحث الترتيبات الخاصة باستضافة دولة الإمارات ممثلة في إمارة الشارقة انعقاد الجلسة المقبلة وتوفير سبل الراحة للوفود العربية خلال فترة إقامتها من الخامس عشر وحتى الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري.

وشكل الاجتماع فرصة للتشاور وإجراء مراجعات شاملة لمختلف التحضيرات والأدوار المناطة بكل لجنة وجهة في إنجاح تنظيم الجلسة الثانية، كما تم التطرق إلى أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات في دولة الإمارات وإمارة الشارقة لتنظيم فعاليات مصاحبة خلال فترة تواجد أعضاء وعضوات البرلمان من الأطفال.

وأكد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، على أهمية الاستضافة المقبلة، في ظل ما يشهده البرلمان من مشاركة لافتة من قبل الدول العربية، داعياً كافة المعنيين إلى مواصلة جهودهم والتي تعكس، الصورة الإيجابية للإمارات.

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