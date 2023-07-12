«تنفيذي الشارقة»: إعفاء مشاريع الشباب من نصف الرسوم

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عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

خدمات

وبحث الاجتماع الذي عقد أمس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

إعفاء

واستمراراً لدعم المجلس لرواد الأعمال الشباب وتعزيز نشاطهم الاقتصادي، اعتمد المجلس إعفاء عدد من المشاريع الريادية المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين، وتضم الدفعة الجديدة 67 مشروعاً رائداً من مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية ومتوزعة على كل مدن ومناطق الإمارة.

مقترحات

كما اعتمد المجلس عدداً من مقترحات هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة حول تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالاستفادة من أحدث التقنيات الحديثة المستخدمة في الصيانة الدورية للطرق وإعادة استخدام المواد المزالة بما يدعم المحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة.

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