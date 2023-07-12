5 دقائق لتسجيل مرشحي الانتخابات البرلمانية

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

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أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن الوقت المحدد لتسجيل المرشح في لجان انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال فترة فتح باب الترشح في 15 أغسطس المقبل ولمدة 4 أيام، وتحديداً منذ وصول المرشح إلى مقار التسجيل حتى اكتمال جميع الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل ضمن القوائم الأولى للمرشحين، لا يتجاوز 5 دقائق، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على قدرة المراكز على استيعاب الأعداد المتزايدة للمرشحين خلال الدورة الحالية 2023، في ظل وجود زيادة في أعضاء الهيئات الانتخابية بنسبة 18% عن الدورة السابقة، وإنجاز عملية تسجيلهم بكل دقة وسهولة.

تكنولوجيا

وأوضحت أن البنية التكنولوجية المتطورة والقدرات التي وفرتها كافة لجان الإمارات، المعنية بتنظيم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، سيكون لها دور مهم في تسهيل إجراءات تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في خوض غمار السباق البرلماني للفوز بأحد المقاعد تحت قبة المجلس.

وبينت أن لجان الإمارات شرعت منذ بدء استعداداتها للعرس الانتخابي في توفير أنظمة تقنية متطورة لتسهل من عملية التسجيل عند فتح باب الترشح في المقار الانتخابية، بالإضافة لتخصيص كادر وظيفي مؤهل تم تدريبه بشكل كامل، لتلبية متطلبات نجاح عملية تسجيل المرشحين.

كما شرعت اللجان المحلية في الإمارات، والتي افتتحت مقار عملها في توفير منظومة متكاملة من وسائل الدعم والخدمات لخدمة وتسهيل إنجاز أعضاء الهيئات الانتخابية لمهام من بينها «كونترات» مجهزة ومواقف لاستقبال المرشحين، وفرق لتوجيه وتسهيل عملية دخول وخروج المرشحين وإنجاز كافة متطلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

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