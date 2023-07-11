علي النعيمي: الإمارات نموذج رائد للتنوع والتعايش والتسامح

المصدر: جنيف-وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة أنَّ الشباب هم مَن يصنعون المستقبل، داعياً الشباب المشاركين في منتدى شباب صنَّاع السلام إلى التسلح بالعلم والمعرفة والعمل على نشر قيم السلام والتعايش والحوار وقبول الآخر واحترامه.

وقال النعيمي، في محاضرةٍ له ضمن فعاليات اليوم السادس من المنتدى الذي ينظِّمه مجلس حكماء المسلمين، إنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة تمثلُ نموذجاً رائداً للتنوع والتعايش والتسامح وقبول الآخر حيث يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية من أديانٍ وثقافاتٍ وجنسياتٍ متنوعةٍ في اندماجٍ وتكاملٍ مجتمعيٍّ.

وأشاد بالجهود التي يقوم بها مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعبر عن شكره لفضيلته لإيمانه بأدوار الشباب وحرصِه على تشجيعهم ومنحهم الفرصة للإبداع وصناعة مستقبلهم بأنفسهم وقيادة المجتمعات نحو الأفضل.

ووجَّه رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة رسالة للشباب المشاركين في المنتدى وقال: عليكم أن تعملوا بقوةٍ من أجل نشر قيم السلام والتعايش والتَّسامح وأن تؤمنوا بأنفسكم وقدرتكم على صناعة المستقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز