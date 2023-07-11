طقس رطب غائم جزئياً على مناطق الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استمر الطقس أمس صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وظهرت بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وتكوّنت بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، فيما استمرت الرياح نشطة السرعة ومثيرة للغبار أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً.

وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار غرباً قد تصل سرعتها إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً أقصى الغرب في الخليج العربي ومتوسط الموج إلى خفيف في بحر عمان.

ومن المتوقع أن يكون طقس الغد رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً - وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر- وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غرباً، والرياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية شرقاً وشمالاً وشمالية غربية غرباً خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار.



وسجلت أعلى درجة حرارة في الدولة مساء أمس 49.1 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) عند الساعة 3:30 ، كما سُجلت أقل درجة حرارة في الدولة بواقع 25.5 درجة مئوية في جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي.

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