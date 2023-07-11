الرئيس المعين لـ COP28 يلتقي ملك إسبانيا

المصدر: وام

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التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا، ونقل إليه تحيات قيادة دولة الإمارات وتأكيدها على استمرار تعزيز التعاون والعلاقة المميزة بين البلدين.

تناول النقاش، خلال اللقاء، خطط وأهداف وأولويات COP28 الذي يُعقد نهاية العام الجاري.

حضر اللقاء، السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة مؤتمر الأطراف COP28، وعدد من كبار المسؤولين.

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