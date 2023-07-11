رئيس الشؤون الإسلامية بالبحرين: "حكماء المسلمين" يقود جهود الشباب في صياغة مستقبل الإنسانية

المصدر: وام

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أشاد معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة، عضو مجلس حكماء المسلمين رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، بالنسخة الثانية من منتدى شباب صناع السلام، الذي ينعقد في جنيف بسويسرا؛ خلال الفترة من 6 إلى 14 يوليو الجاري.

وقال معالي الشيخ عبدالرحمن آل خليفة، في تصريح له، إن ما يشهده المنتدى من مشاركة عالمية لـ 50 شابا وشابة من 24 دولة حول العالم يؤكد أهمية الرسالة التي يسعى لتحقيقها هذا المنتدى من تأهيل جيل من الشباب قادر على المساهمة بشكل فاعل في صناعة السلام، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.

ووجه رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين الشكر لمجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدا أن اهتمام الحكماء بالشباب نابع من قناعة راسخة بأهمية الدور الذي يُمكنُ أن يقوم به الشباب في تقدم الأمم والمجتمعات.

وأعرب معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة عن تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين، في ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب في تشكيلِ حراك عالمي قادر على المساهمة في مواجهة التحديات المعاصرة وصناعة مستقبل أفضل للإنسانيَّة.

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