الإمارات غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً ورطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يكون رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار غرباً

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س .. والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً.. و يحدث المد الأول عند الساعة 08:02 والمد الثاني عند الساعة 20:50 والجزر الأول عند الساعة 13:33 والجزر الثاني عند الساعة 04:07.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:47والمد الثاني عند الساعة 07:27 و الجزر الأول عند الساعة 11:10 والجزر الثاني عند الساعة 00:25.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 34 80 25

دبي 44 33 85 25

الشارقة 43 33 75 20

عجمان 43 34 70 25

أم القيوين 44 32 75 20

رأس الخيمة 43 32 70 30

الفجيرة 35 30 85 60

العـين 45 32 60 20

ليوا 46 30 80 15

الرويس 47 31 85 15

السلع 46 30 85 15

دلـمـا 43 30 80 45

طنب الكبرى 39 31 90 40

طنب الصغرى 39 31 90 40

أبو موسى 38 30 85 40

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