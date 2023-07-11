مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تطلق خدماتها الذكية عبر "واتساب"

المصدر: البيان

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أعلنت "مؤسسة محمد بن راشد للإسكان" عن إطلاق خدماتها عبر تطبيق "واتساب"، لتبسيط الإجراءات المتعلّقة بالإسكان وتعزيز وصول المستفيدين إليها، وتعتبر هذه الخدمة الإضافة الأحدث ضمن جهود المؤسسة المستمرة لإثراء تجربة عملائها وتعزيز قنوات تواصلها مع مواطني الإمارة وجميع المستفيدين من خدماتها.

ويمكن لعملاء المؤسسة الوصول إلى مجموعة من الخدمات التي تقدمها من خلال خدمة الواتساب الجديدة بكل سهولة ويسر وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وذلك من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق "واتساب" إلى الرقم 2029444 (04) 971+.

وحول الخدمة الجديدة، قال طلال آل علي، مدير إدارة التحوّل الرقمي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "تهدف مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من خلال تقديم خدماتها عبر تطبيق "واتساب" إلى توظيف التكنولوجيا في تقديم تجربة إسكان سلسة لجميع المستفيدين من خدماتها. فمن خلال تسخير قوة الابتكار يمكننا تبسيط إجراءات الإسكان وتحسين جودة الحياة الشاملة للمستفيدين من جميع خدماتنا في إمارة دبي. واليوم نفتح الباب لإمكانيات جديدة مع تفعيل هذه الخدمة، لتستمر المؤسسة في ريادتها في تقديم خدمات الإسكان المستدامة التي تلبي احتياجات المتعاملين مع التركيز على تقليل الوقت والجهد اللازمين لذلك."

ويمكن للمتعاملين الاستفادة من مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تتيحها المؤسسة عبر تطبيق "واتساب"، وتشمل: تسجيل الدخول (من خلال الهوية الرقمية أو رمز الدخول لمرة واحدة من خلال الهوية الإماراتية)، وخدمة طلب إسكاني جديد، والموافقة على دفعة، وشهادة لمن يهمه الأمر، وحالة الطلب، والحاسبة، وخدمة تواصل معنا.

ويأتي إطلاق خدمة الواتساب مواكباً لجهود إمارة دبي في مجال الاستدامة والابتكار، حيث سيقلل إطلاق خدمات المؤسسة عبر هذه القناة من الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى الخدمات المرتبطة بالإسكان بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الخدمة في إطار مساعي دبي للوصول إلى صدارة مدن العالم الذكية والمستدامة، فيما تسهم في إثراء تجربة المتعاملين لكونها وسيلة ملائمة وحديثة وسهلة للوصول إلى الخدمات الحكومية.

وتتمثل مهمّة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في توفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة ووضع السياسات المرنة وعقد الشراكات الاستراتيجية والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.

ووجهت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الدعوة إلى متعامليها لمعرفة المزيد حول الجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير خدماتها الذكية، وذلك عبر الرقم 2029444 (04) 971+ ومن خلال تطبيق "واتساب" أو من بزيارة موقعها الرسمي www.mbrhe.gov.ae.

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