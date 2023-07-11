شرطة دبي تنظم مُلتقى "الشباب.. قادة المستقبل 2023"

المصدر: وام

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نظمت إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي اليوم مُلتقى “ الشباب... قادة المستقبل 2023".

شهد الملتقى اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، و العميد سعيد العيالي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة، والعميد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، ومساعدي المدير العام، ومديري الإدارات الفرعية، وعدد من الضباط والأفراد والموظفين.

وناقشت فعاليات المُلتقى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في العمل الجنائي وتشجيع الأفكار والابتكارات التي يقدمونها لتطوير مسيرة العمل في الجوانب الإدارية والفنية والتقنيات الذكية والذكاء الإصطناعي وغيرها من المجالات، بما يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وأكد اللواء جمال الجلاف في افتتاح فعاليات الملتقى، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاستثمار ودعم الشباب وتمكينهم في أداء المهام التي تقع على عاتقهم خاصة في جانب العمل الجنائي، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أسست مجلساً خاصاً للشباب في إطار مجلس القيادات الشابة على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي، للعمل على تعزيز قدرات الكوادر الشابة ودعمها لتحقيق التميز والريادة في مختلف المجالات التخصصية التي تعمل بها.

ولفت اللواء الجلاف إلى حرص الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بكافة إداراتها على دعم تميز كوادرها ليصلوا إلى منصات التتويج المحلية والعالمية، مؤكداً الدعم الكامل للتميزين لطرح أفكارهم ومساندتهم في تنفيذها بما ينعكس على تعزيز الأمن والأمان وتحقيق الريادة في شرطة دبي.

وأثنى اللواء الجلاف على المتميزين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائي الذين استطاعوا المشاركة في المؤتمرات وورشة العمل، والانضمام للمنظمات الشرطية العالمية، والعمل مع الضباط من مختلف دول العالم في مكافحة الجريمة المُنظمة، ما كان له أثر كبير في الكشف عن العديد من القضايا على المستوى العالمي.

وأكد اللواء الجلاف على حرص الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على استقبال كافة الاقتراحات والأفكار من الشباب بما يساهم في تطوير مسيرة العمل، متمنياً لجميع المشاركين في الملتقى التوفيق في أدائهم المهام المُلقاة على عاتقهم في خدمة وطنهم.

شهدت فعاليات الملتقى، تقديم عدد من الشباب في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لقصص نجاحهم في العمل الجنائي على مستوى المساهمات الدولية، وعلى المستوى الداخلي في تطوير العمل الشرطي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائي وتقديم أفكار وابتكارات وحلول ذكية تساهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان على مستوى إمارة دبي.

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