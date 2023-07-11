رئيس الدولة يبعث رسالة خطية لرئيس ساوتومي وبرنسيب تضمنت دعوته لحضور "COP28"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى فخامة كارلوس فيلا نوفا، رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية، تضمنت دعوة رسمية لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي يعقد في مدينة "إكسبو دبي" خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر المقبلين.

وقام بتسليم الرسالة إلى فخامة رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية، عامر العلوي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى غانا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز